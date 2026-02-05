91.5 milyar dolarlık dev dönüşümle deprem bölgesi yeniden ayağa kalktı

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde 11 ilimiz 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Asrın felaketinde; 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybederken, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 11 ili vuran ama 81 ili yıkan depremin yarın 3. yıl dönümü. Büyük depremden 45 gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde bölge yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

91.5 MILYAR DOLAR

Rapora göre, Merkezi Yönetim Bütçesi kaynaklarından depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon lira (yaklaşık 91,5 milyar dolar) harcama yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sadece ev yapmıyoruz; şehirlerimizin ruhunu, meydanlarını ve geleceğini yeniden inşa ediyoruz" dedi. "Asrın Felaketi" sonrası çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğini ve tarihi yapıların aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini söyledi.



DEPREM VESONRASI...



Afetin etkili olduğu 11 ilde, çadır ve konteyner kent alanları belirlendi. t Geçici barınma alanları oluşturularak 1 milyon çadır sevk edildi ve 350 çadır kentte 645 bin çadır kuruldu.

Yaklaşık 2,5 milyon afetzedeye barınma imkanı sağlandı.

KYK yurtlarında 477 bin 952 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yurtlarında 710 bin 266 kişi olmak üzere tesislerde toplam 1 milyon 188 bin 218 afetzede misafir edildi.

428 konteyner kentte 220 bin konteyner kuruldu. 707 bin afetzede bu konteynerlerde misafir edildi.

2 milyon 381 bin 888 bina ve 6 milyon 612 bin 685 bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı.

Acil, ağır, yıkık, orta hasarlı 311 bin 440 bina ve 810 bin 902 bağımsız bölüm tespit edildi.

Acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 763 binanın enkazı 68 günde tamamen kaldırıldı.

Depremden etkilenen 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi asrın inşa seferberliği için harekete geçti. Bu kapsamda saatte 23, günde 550 konut inşa edildi.

İlk temel, depremin 15'inci gününde Gaziantep Nurdağı'nda atıldı, 45'inci günde ilk köy evleri teslim edildi.

367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edildi.

27 Aralık'ta toplam 455 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesiyle deprem bölgesinde inşa çalışmaları tamamlanmış oldu.