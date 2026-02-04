THY'nin Katmandu–İstanbul seferini yapan uçağı motor uyarısı sonrası Kolkata Havalimanı’na emniyetle iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağının kalkış sonrası sağ motorundan aldığı uyarı sonrası Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirildiği ve emniyetle iniş yaptığı bildirildi.

Yahya Üstün'ün açıklaması (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)



Konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır.

Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."