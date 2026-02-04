MSB duyurdu: Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur şehit oldu

Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 Şubat'ta şehit oldu.

Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat'ta şehit oldu. Yapılan paylaşımda başsağlığı dilendi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Okur için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında,"Kahraman silah arkadaşımız rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."ifadelerini kullandı.