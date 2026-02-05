Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Malatya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem 5 Şubat 2026 tarihinde saat 06.15.53’te kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Depremin yerin yaklaşık 13.24 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
AFAD SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
AFAD, depremle ilgili teknik bilgileri resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan verilere göre depremin koordinatları 38.15806 kuzey enlemi ve 37.90722 doğu boylamı olarak kaydedildi.
AFAD 5 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-02-05 06:15:53
|38.15806
|37.90722
|13.24
|ML
|3.6
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-02-05 06:09:31
|38.16722
|37.90944
|14.01
|ML
|2.8
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-02-05 06:06:23
|38.16167
|37.91861
|15.69
|ML
|3.0
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-02-05 04:55:27
|41.19333
|27.225
|12.28
|ML
|1.3
|Hayrabolu (Tekirdağ)
|2026-02-05 04:53:09
|38.07139
|37.60111
|7.0
|ML
|1.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2026-02-05 04:48:46
|36.5375
|29.37361
|6.45
|ML
|1.6
|Seydikemer (Muğla)
|2026-02-05 04:40:37
|39.21861
|28.10472
|9.91
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-05 04:14:49
|37.34667
|37.0925
|7.0
|ML
|1.7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2026-02-05 04:12:46
|38.47111
|39.20806
|8.45
|ML
|1.8
|Sivrice (Elazığ)
|2026-02-05 03:54:46
|40.84389
|31.67944
|7.0
|ML
|0.9
|Merkez (Bolu)
|2026-02-05 03:25:57
|39.20222
|28.15833
|5.96
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-05 03:23:46
|38.08
|38.45917
|7.0
|ML
|1.1
|Sincik (Adıyaman)
|2026-02-05 03:19:23
|35.97306
|31.06222
|19.32
|ML
|1.8
|Akdeniz - [69.19 km] Kumluca (Antalya)
|2026-02-05 03:19:11
|38.10833
|38.50028
|7.0
|ML
|1.5
|Sincik (Adıyaman)