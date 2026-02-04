İstanbul'da 12 yaşındaki Fikret Ömer gökdelenin 30'uncu katından düştü

7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı gökdelenden düştü, Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.