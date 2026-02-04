Çocuk istismarı şebekesine darbe: 49 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli yürütülen siber suçlarla mücadele operasyonunda, dijital platformlar üzerinden çocuk istismarı içerikleri satın alan ve depolayan 49 şüpheli yakalandı. Operasyonda dijital arşivleri deşifre edilen 49 kişi gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın alıp dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonu düzenledi.
- Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli yakalandı, ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
- Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etti.
Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 49'a yükseldi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan, 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.