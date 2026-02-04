Çocuk istismarı şebekesine darbe: 49 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli yakalandı, ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

Çocuk istismarı şebekesine darbe, Fotoğraflar: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etti.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.