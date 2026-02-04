Başkan Erdoğan'dan 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri programına video mesaj! "Aliyev ve Paşinyan'ı tebrik ediyorum"

Erdoğan mesajında, Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi için atılan adımları kıymetli bulduğunu ve Türkiye'nin bu süreci desteklediğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, Abu Dabi'de düzenlenen ödül törenine gönderdiği video mesajda her iki lideri de tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasındaki barış sürecine katkıları dolayısıyla 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü'ne layık görüldü.

Mesajına, farklı ülkelerden programa iştirak edenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri"ninbaşta ödül sahipleri olmak üzere herkes için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü, 2019'da Abu Dabi'de imzalanan İnsan Kardeşliği Belgesi'nden ilham alınarak oluşturuldu. Ödül, adını BAE'nin kurucu lideri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'dan alıyor. Her yıl, barış, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü ve insani dayanışmaya küresel ölçekte katkı sunan kişi, kurum veya liderlere verilen ödül, dinler, kültürler ve milletler arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini amaçlıyor.

Türkiye'deki 86 milyonun selamını iletmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan,"2019 yılından beri takdim edilen ödüllerin bilhassa içinden geçtiğimiz günlerde tüm dünyada barışa ve istikrara katkı sunmasını diliyorum. Bu seneki ödüllere layık görülen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan'ı yürekten kutluyorum."ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Amacı, kapsamı, lafzı ve ruhu üzerinde iki tarafın da uzlaşıya vardığı mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Kafkasya'nın geleceğinde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Kafkasya'da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya inşallah devam edeceğiz."

Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i hem de Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı tebrik eden Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri"nin tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.