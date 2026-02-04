Başkan Erdoğan'dan 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri programına video mesaj! "Aliyev ve Paşinyan'ı tebrik ediyorum"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış sürecine katkıları dolayısıyla "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü"ne layık görüldü. Başkan Erdoğan ise ödül programına bir video mesaj gönderdi. Kafkasya'da yeni bir sayfanın açılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi.Başkan Erdoğan'dan 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri programına video mesaj!
Mesajına, farklı ülkelerden programa iştirak edenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri"ninbaşta ödül sahipleri olmak üzere herkes için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü
Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü, 2019'da Abu Dabi'de imzalanan İnsan Kardeşliği Belgesi'nden ilham alınarak oluşturuldu. Ödül, adını BAE'nin kurucu lideri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'dan alıyor.
Her yıl, barış, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü ve insani dayanışmaya küresel ölçekte katkı sunan kişi, kurum veya liderlere verilen ödül, dinler, kültürler ve milletler arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini amaçlıyor.
Türkiye'deki 86 milyonun selamını iletmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan,"2019 yılından beri takdim edilen ödüllerin bilhassa içinden geçtiğimiz günlerde tüm dünyada barışa ve istikrara katkı sunmasını diliyorum. Bu seneki ödüllere layık görülen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan'ı yürekten kutluyorum."ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Amacı, kapsamı, lafzı ve ruhu üzerinde iki tarafın da uzlaşıya vardığı mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Kafkasya'nın geleceğinde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Kafkasya'da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya inşallah devam edeceğiz."
Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i hem de Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı tebrik eden Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri"nin tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.
ALİYEV VE PAŞİNYAN'A "2026 ZAYED İNSAN KARDEŞLİĞİ ÖDÜLÜ" VERİLDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış sürecine katkıları dolayısıyla "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü"ne layık görüldü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ödül törenine, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da katıldı.
Törende, Aliyev ve Paşinyan'a Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış sürecine katkıları dolayısıyla 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü takdim edildi. Etkinlikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın video mesajları da gösterildi. Aliyev, törende yaptığı konuşmada, Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü'nü almaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek teşekkür etti. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışın sadece iki ülke için değil, daha geniş bölge için de önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "30 yıldan fazla bir süre savaş halindeydik. Şimdi altı aydır barış içinde yaşıyoruz. Barış içinde yaşamayı öğreniyoruz. Barış içinde yaşamayı öğrenmek, özel bir duygu. Bağımsızlığımızı kazandığımızdan beri hiç barış içinde yaşamadık. Ve bunu hızla öğreniyoruz." dedi.
Aliyev, bir zamanlar savaş halinde olan ülkeler olarak bugün işbirliğine başladıklarını ve ticari ilişkileri geliştirdiklerini söyleyerek,"Azerbaycan ve Ermenistan örneği savaş halinde bulunan ülkeler tarafından öğrenilmeli ve yol haritası olarak kabul edilmelidir. Bizim örneğimiz, uzun süren çatışmalara rağmen barışın mümkün olduğunu gösteriyor."şeklinde konuştu.
PAŞİNYAN'DAN "HER ŞEY GEÇMİŞTE KALDI" VURGUSU
Paşinyan da Azerbaycan ile Ermenistan arasında son aylarda yaşananları "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve çatışmaların artık geçmişte kaldığını söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan'ın barışı sağlayarak iki halkın insanlarının sıkıntılarına da son verdiklerini ifade eden Paşinyan, "Bu ödül bugün liderlere veriliyor fakat aslında halklarımıza verilen ödüldür. Bu ödül her bir Azerbaycanlının ve Ermenistanlınındır. Her şey geçmişte kaldı. Halklarımızın barış ve huzuru adına attığımız adımları artırıyoruz. Barış herkese gereklidir." ifadelerini kullandı.