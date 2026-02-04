Asrın felaketinden asrın dayanışmasına! Devlet sahada eğitim ayakta

Mesleki ve teknik eğitim kurumları 77 ilde 490 okulda 503 bin 805 kişiye konaklama hizmeti verdi ve 1 milyon 164 bin öğün yemek dağıttı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde 1295 okul ve 9 bin 799 derslik kullanılamaz hale gelirken, Milli Eğitim Bakanlığı 122 milyar TL proje bedeniyle 24 bin 67 derslikli 1570 proje başlattı.

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde kesintiyi önlemek ve öğrencilerin psikososyal iyilik hâlini güçlendirmek için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Deprem bölgesinde eğitimin yeniden inşası için psikolojik destekten burslara, yeni dersliklerden ücretsiz yemek ve barınmaya kadar çok sayıda adım atıldı. Milyarlarca liralık yatırımla yüz binlerce öğrenciye ulaşılırken, "Eğitim hayata tutunmanın anahtarı" anlayışı sahaya yansıtıldı. Deprem felaketinden etkilenen 11 ilde 6 Şubat öncesinde, öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetlerine 11 bin 567 okul, 119 bin 200 derslikte devam ediyordu.

6 Şubat depreminin ardından eğitim binalarına 4 milyar 892 milyon TL'den fazla ödenek sağlandı (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

6 Şubat depreminde 10 bin 272 okul, 109 bin 401 derslik hasarsız ya da az hasarlı, 1295 okul, 9 bin 799 derslik ise kullanılamaz hâle geldi. 2 bin 965 derslikli 233 eğitim binasının güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 70 eğitim binasının güçlendirme inşaatları devam ediyor. Yapılan bu çalışmalar için 4 milyar 892 milyon TL'den fazla ödenek aktarımı sağlandı. Yaklaşık 84 bin 500 dersliğin de onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Derslik onarımı için de 5 milyar 236 milyon ödenek aktarımı yapıldı. Deprem bölgesinde 122 milyar TL proje bedeline sahip toplam 24 bin 67 derslikli 1570 proje yer alıyor.