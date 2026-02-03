PODCAST CANLI YAYIN

Van Tendürek Geçidi'nde kar küreme aracı devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol açma çalışması sırasında Karayolları’na ait kar küreme aracı devrildi. Kazada, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Van'da devrilen kar küreme aracındaki 2 kişi öldü. (Haberin fotoğrafları İHA ve AA'ya aittir)

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ait 65 ACY 748 plakalı iş makinesi, Van-Ağrı kara yolunun Demircik Mahallesi yakınlarında yoğun sis ve kar nedeniyle refuje çarparak devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

