TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kritik Suriye açıklaması! "Huzur ve istikrar gelecek"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de bütünleşme sürecinde atılan güçlü adımları dikkatle takip ettiklerini ve gelinen noktayı takdirle karşıladıklarını belirtti. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan "10 Mart Mutabakatı"nın çerçevesi ile 30 Ocak Anlaşması'nın hükümlerine tam bağlılığın, Suriye'ye huzur, bölgeye istikrar getireceğini belirten Kurtulmuş, "Mutabakatlara riayet etmek, bölgenin büyük bir kısmını ateş çemberinden çıkarmak demektir. Taahhütler hayata geçtikçe gerçek barış sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.