Şişli'de sır ölüm! İş insanı Musa Tokyar yangın merdiveninde bulundu

İş insanı Musa Tokyar ölü bulundu, Fotoğraflar: DHA

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın'dan İstanbul'a gelen iş insanı Aydın Toykar, bir sitede yaşamaya başladı. Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul'a geldi. Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar'ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Toykar bulunamadı.