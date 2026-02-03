Ramazan ayı öncesi İstanbul ve Ankara'da pide fiyatı belli oldu

Ramazan öncesi pide fiyatları belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı İstanbul ve Ankara'da 250 gram pidenin 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacağını bildirdi.

Pide (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

250 GRAM PİDE 25 LİRADAN SATIŞ SUNULACAK



Balcı yaptığı açıklamada, "Bu sene 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak." ifadelerini kullandı.