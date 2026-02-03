Okullarda ay-yıldızlı bayrak için özel eğitim haftası yapıldı
Nusaybin’deki bayrak provokasyonuna tepki gösteren öğrenciler, Türkiye’nin her yerinde ilk gün okulları bay raklarla donattı. Ankara’daki derse Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.
Giriş Tarihi:
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl bir ilke imza attı. Resmi ve özel tüm okullarda bayraksevgisinin öğretilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda bir hafta boyunca gençlere ortak aidiyetbilincini güçlendirecek eğitimler verilecek.
Ay-yıldızlı bayrağımızın tarihi anlatılacak. Milli değerlere ilişkin bilgilendirme yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılacak.Bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve sergiler düzenlenecek.