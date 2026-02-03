Muhalefetin her yıl 10 binden fazla çocuk kayboluyor yalanı: "İddialar doğru değildir"

"Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Çocuklar (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.



BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sosyal medya mecralarında yer alan,"Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu"iddiaları doğru değildir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir.