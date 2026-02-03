Maydonoz Döner’e FETÖ soruşturması! Gizli tanık konuştu: "Kısa sürede nasıl büyüdüğünü bilmiyorum"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin 73 sanığın, "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11 tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan gizli tanık R.Ö. beyanında, arkadaşı olan sanık Erdem Kurt'un Maydonoz Döner'de çalışmak için kendisini İstanbul'a çağırdığını, 3-4 ay bazı sanıklarla birlikte çalıştığını, çalıştığı sürede kasiyerlik yaptığını ve yönetici pozisyonunda olduğunu söyledi.

Sanık Erdem Kurt'un örgütsel bir faaliyetine şahit olmadığını ve Maydonoz Döner'in bu kadar kısa süre içerisinde nasıl büyüdüğünü bilmediğini anlatan gizli tanık R.Ö, şöyle devam etti:

"Hepsi FETÖ'den işlem görmüştü. Bunu gözlemlerime dayanarak söylüyorum. KHK'dan ve FETÖ'den atılan kişilerin ailelerine yardım ediyorlarmış. Sanık İlhan Bahadır'ın 2 kere mağaza müdürleriyle toplantı yaptığını gördüm. İşe alındığım gün dolaştık. Bana daha önce soruşturma geçirip geçirmediğimi sordular. Etkin pişmanlıktan yararlandığımı öğrenince bana mobbing uygulandı. Uyum sağlayamadım, işten ayrıldım ve gördüklerimden dolayı bunaldım. Bu durumu şikayet etmek için cesaretimi bir senede topladım."

Söz verilen tutuklu sanık İlhan Bahadır ise gizli tanığa bir kötülük yapmadığını savunarak, örgütsel faaliyet içeren bir toplantı yapmadığını iddia etti.

Duruşma, tanık beyanlarının alınması için yarına ertelendi.