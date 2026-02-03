FETÖ'ye dijital kıskaç! Propaganda yapan 2 hesap daha deşifre edildi: Engellenen hesap sayısı 387'ye ulaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın dijital izleme çalışmaları sonuç verdi. Terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 2 hesap daha deşifre edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişime kapatıldı. Bu hafta engellenen toplam FETÖ hesabı sayısı 387’ye ulaştı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda iki FETÖ hesabı deşifre edildi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bu iki hesaba erişim engeli getirdi.
- Hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde erişime engellenen toplam FETÖ hesabı sayısı 387'ye yükseldi.
Hain terör örgütü FETÖ'nün dijital dünyadaki algı operasyonlarına ve kirli propagandalarına karşı yürütülen kararlı mücadele aralıksız sürüyor.
2 FETÖ'CÜ HESAP DAHA DEŞİFRE EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca ortak olarak yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde 2 FETÖ hesabı daha deşifre edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yapan 2 hesaba erişim engeli getirildi.
387 HESABA ENGEL
Bu hafta yapılan çalışmalar kapsamında erişim engeli getirilen FETÖ hesabı sayısı 387'ye ulaştı.