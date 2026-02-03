FETÖ'ye dijital kıskaç! Propaganda yapan 2 hesap daha deşifre edildi: Engellenen hesap sayısı 387'ye ulaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bu iki hesaba erişim engeli getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda iki FETÖ hesabı deşifre edildi.

2 FETÖ'CÜ HESAP DAHA DEŞİFRE EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca ortak olarak yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde 2 FETÖ hesabı daha deşifre edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yapan 2 hesaba erişim engeli getirildi.