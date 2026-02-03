Diyarbakır’da cami hoparlöründen müzik açılması tepki çekti: Müftülük inceleme başlattı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde tepki çeken bir olay meydana geldi. Hiçbir kutsalı olmadığı anlaşılan kişi veya kişiler cami hoparlöründen müzik açıp mahalleye dinletti. Görüntülenen olaya ilişkin müftülük konu ile ilgili inceleme başlattı.
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ŞARKI AÇTILAR
Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, İmam Şafii Camii'nin hoparlöründen hiçbir kutsalı olmayan kişi ya da kişilerce şarkı açılarak mahalleye dinletildi.
VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATTI
Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından Kayapınar Müftülüğü konu ile ilgili inceleme başlattı.