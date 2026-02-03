PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır’da cami hoparlöründen müzik açılması tepki çekti: Müftülük inceleme başlattı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde tepki çeken bir olay meydana geldi. Hiçbir kutsalı olmadığı anlaşılan kişi veya kişiler cami hoparlöründen müzik açıp mahalleye dinletti. Görüntülenen olaya ilişkin müftülük konu ile ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır’da cami hoparlöründen müzik açılması tepki çekti: Müftülük inceleme başlattı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde halkın tepkisini çeken bir olay meydana geldi.

Cami hoparlöründen müzik dinlettiler: İşte o anlar!



CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ŞARKI AÇTILAR

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, İmam Şafii Camii'nin hoparlöründen hiçbir kutsalı olmayan kişi ya da kişilerce şarkı açılarak mahalleye dinletildi.

Diyarbakır’da cami hoparlöründen müzik açıldı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşlar o anları kaydetti

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından Kayapınar Müftülüğü konu ile ilgili inceleme başlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler