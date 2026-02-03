Diyarbakır’da cami hoparlöründen müzik açılması tepki çekti: Müftülük inceleme başlattı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde halkın tepkisini çeken bir olay meydana geldi.

Cami hoparlöründen müzik dinlettiler: İşte o anlar!





CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ŞARKI AÇTILAR



Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, İmam Şafii Camii'nin hoparlöründen hiçbir kutsalı olmayan kişi ya da kişilerce şarkı açılarak mahalleye dinletildi.