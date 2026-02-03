CANLI | MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, bir haftalık aranın ardından Meclis toplantımızda sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyor, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum.

MHP ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin hatta Türk İslam dünyasının siyaset kutbudur. Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir.

Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür. Az ve öz söyleyip hafızalarda derin anlamlar bırakacak maharete sahip olmak lazım.

Türkiye'mizin geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. İnsanda iki adet şuur vardır. Biri adalet ve diğeri tarih şuurudur. Huzursuz bir dünyada kimse güvende değildir. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın yalanı alıcısı olmayan küflü mal gibidir.

İnsanlığı zorlu bir gelecek beklemekte. Millî ve küresel kaderimiz üzerinde söz sahibi olmaktan başka diğer tüm seçeneklere kapalı olmalıyız. Kimler bu hedeflere dudak büküyorsa kukladır, korkaktır. Kim bu hedefleri baltalıyorsa maksatlıdır, maşadır.

Demokrasimizin özgürlükleri ve insan hakları politikalarını el birliği ile geliştirmenin yollarını bulup hayata geçirmek önemli ve zorunludur. Siyaset kurumunun itibar kaybının sebeplerinden biri olan tutarsız, seviyesiz söylemlerden uzak durulmalıdır. Siyasetçinin siyaseti zenginleştirme ve itibar kazandırma işlevi bulunmaktadır. Türk milletinin tüm mensuplarının kardeşçe yaşamasını temin etmek asli görevdir. Birliktelik ve dayanışma öneminin kabul etmeyenlerin, çatışmaya sürekli vurgu yapması anarşiye çanak tutmaktadır.

Terörsüz Türkiye ile bölge hedefleri insan hakları ve özgürlüklerinin açılan bayrağı altında toplanmaktır. Söylediklerimizin anlaşılmasını bekliyoruz. İş birliği kurmanın yolu anlamaya yönelik adımlar da atmaktır.

YPG'Yİ YAN YANA GETİRMEK FAHİŞ BİR GAFİLLİKTİR



Suriye'deki malum olayları Türkiye'ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoke etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşır tarafı yoktur. Suriye'deki malum olayları Türkiye'ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoke etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşır bir tarafı asla yoktur ve olmayacaktır. Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG'yi yan yana getirmek fahiş bir gafilliktir.

KİM DUDAK BÜKÜYORSA KORKAKTIR



Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedefleri; Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Kim veya kimler bu hedeflere dudak büküyorsa kukladır, korkaktır.

CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ



Özel'in Suriye ve Şara açıklaması hezeyandır. Sayın Özel zırvayı bırak sadede gel. Uykularının kaçtığını itiraf etti.

Erken seçim diye bir şey asla gündemde değildir.