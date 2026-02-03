Bakan Kurum'dan asrın inşası açıklaması: "Saatte 23 günde 550 konut ürettik"

Hızlı Özet Göster Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bugüne kadar 927 bin konutun dönüştürüldüğünü ve 39 ilçede 300 bin bağımsız bölümün dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kurum, 6 Şubat 2023 depreminin ardından 11 ilde 455 bin konutun tamamlandığını ve saatte 23, günde 550 konut üretildiğini belirtti.

Yarısı Bizden projesi kapsamında İstanbul'da 80 bin 250 bağımsız bölümün inşaatının sürdüğü ifade edildi.

500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde İstanbul'a 100 bin konut ayrıldığı ve mart ayında kura çekileceği duyuruldu.

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Kurum, belediyeleri kentsel dönüşümde işbirliğine çağırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm hem ülkemizin hem de İstanbul'umuzun en acil ihtiyacıdır, en ertelenemez çözümüdür. Bu bilinçle yapmış olduğumuz her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'umuzda 927 bin konutumuzu, yuvamızı dönüştürdük."dedi. Kurum, Bahçelievler Belediyesi tarafından belediyenin kongre merkezinde düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirveyi gerek zamanlama gerekse içerik açısından çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Bugün, Türkiye'nin şehircilik tarihinin en özel döneminden geçtiğini belirten Kurum, "Türkiye bugün, bir yandan 1 milyon 757 bin sosyal konutu milletine sunan, 2 milyon 510 bin yuvayı yenileyen bir ülkedir. Yine Türkiye, asrın felaketi sonrasında 11 ilinde alnının akıyla 455 bin yuvayı teslim eden, 500 bin sosyal konut projesiyle milletinin her bir ferdini yuva sahibi yapmaya azmeden, dünya şehircilik tarihinin belki de en devrimci ve en başarılı ülkesidir." diye konuştu. Kurum, 6 Şubat 2023'te milletçe yüreklerin dağlandığı bir sınavdan geçtiklerini, bir gecede 11 ilde hayatların değiştiğini vurgulayarak, "108 bin kilometrekarelik alan, 7 büyükşehrimiz dahil olmak üzere 11 ilimizde, 124 ilçe ve 6 bin 900'den fazla mahallede hayat durdu. Bu alan, 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden büyük." ifadelerini kullandı.



SAATTE 23 GÜNDE 550 KONUT ÜRETTİK Depremin ilk anında enkaz, arama kurtarma çalışmaları devam ederken kalıcı konutların yapımına eş zamanlı başladıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "15 günde ilk temelleri attık, geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda 455 bin konutu bitirdik, büyük bir mutlulukla milletimize anahtarlarını teslim ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin bize olan inancı, 200 bin işçimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak tarihi bir başarıya hep birlikte imza attık. Dünyaya örnek olacak bir ölçekte 'Asrın İnşası' adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik."