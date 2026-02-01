Ortadoğu hattında kritik tur: Başkan Erdoğan Gazze ve ekonomi gündemiyle sahada

Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde bakanlar ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet eşlik edecek. Riyad ve Kahire'de düzenlenecek iş forumlarıyla ticaret hacminin artırılması hedeflenirken, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda yeni iş birliği anlaşmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 2 milyar 833,6 milyon dolardan 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.

Bu ülkeye yapılan ihracatta 371,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Halı ihracatı 299,3 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri ise 283,1 milyon dolar olarak kaydedildi.