NBA efsanesinden Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek basketbol oynamıştı. Samimi anlara sahne olan buluşmada, Başkan Erdoğan ile O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etmişti.

NBA efsanesi O’Neal’dan Erdoğan’a övgü



BERABER ATIŞ YAPTILAR

İkilinin birlikte potaya atış yaptığı anları AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın yaptığı 3 atışta da isabet sağladığı görülürken Varank, paylaşımına "The winner" notunu düşmüştü.

"BİR KAHRAMANIN YANINDAYDIM"

Buluşmanın ardından Alperen Şengün'ün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 mağlup ettiği maç sonrası röportajında Shaquille O'Neal ile yaşadığı diyalog da dikkat çekti. Müslüman olan iki basketbolcu birbirine selam verirken O'Neal, Başkan Erdoğan ile buluşmasını hatırlattı.

NBA'in en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen 53 yaşındaki O'Neal, Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım"ifadelerini kullandı.