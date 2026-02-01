Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Suriye'den Gazze'ye kritik başlıklar masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pazartesi günü toplanıyor. Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere "Terörsüz Türkiye" hedefi, bölgesel krizler ve ekonomi başlıkları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ MASADA

Kabine'de, Suriye'de yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde değerlendirilecek. Sahadaki askeri ve diplomatik tabloya ilişkin güncel veriler Kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Bu kapsamda, SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri olacak. 10 Mart'ta imzalanan anlaşma, 18 Ocak'ta başlayan sürecin ardından 30 Ocak'ta sağlanan nihai mutabakatla şekillendi.

Anlaşmaya göre, Haseke ve Kamışlı'ya Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimlerinin girmesi, sınır kapıları ve güvenlik yapılarının tek merkezden Şam yönetimi tarafından idare edilmesi öngörülüyor. Suriye genelinde idari ve askeri birlik sağlanması hedeflenirken, SDG unsurlarının üç tugaydan oluşan bir tümen ile Ayn el Arab'taki bir tugayının Halep vilayetine bağlı Suriye ordusu tümenine dahil edilmesi planlanıyor.

Anlaşma çerçevesinde ayrıca kalıcı ateşkesin sağlanması, askeri unsurların temas hatlarından çekilmesi ve iç güvenliğin merkezi yapılar tarafından yürütülmesi amaçlanıyor.