İnşaatlar aralıksız sürüyor: 9 yeni şehir hastanesi yolda!

Türkiye genelinde 2026-2027 döneminde 9 yeni şehir hastanesinin hizmete alınması planlanıyor. 2026–2027 döneminde planlanan 9 yeni şehir hastanesi ve öngörülen yatak kapasiteleri şu şekilde: Rize Şehir Hastanesi 800 yatak, Doğu Karadeniz bölgesinde sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Şanlıurfa Şehir Hastanesi 1.700 yatak, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli şehir hastanelerinden biri olması planlanıyor. Şırnak Şehir Hastanesi 500 yatak, bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimi artırması hedefleniyor.

AK Parti'nin 2026-2027 yıllarında vatandaşa hizmeti olarak 9 adet şehir hastanesi hizmete girecek (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

Binlerce yataklı şehir hastaneleri yapılarak vatandaşın sağlık hizmetlerine erişinin arttırılması hedefleniyor

Diyarbakır Şehir Hastanesi 1.000 yatak Güneydoğu Anadolu'nun en önemli sağlık merkezlerinden biri olması öngörülüyor. SABAH'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Mardin Şehir Hastanesi 750 yatak bölgesel referans hastane olarak planlanıyor. Trabzon Şehir Hastanesi 900 yatak Karadeniz Bölgesi'nin sağlık yükünü önemli ölçüde hafifletmesi bekleniyor.