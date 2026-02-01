'Hudut Kartalları' yerli ve milli teçhizatla sınırlarımızı terör ve kaçakçılığa karşı koruyor

Türkiye-İransınır hattında güvenliğinartırılması amacıyla 2021'deIğdır, Ağrı, Van ve Hakkariillerini kapsayan bölgedemodüler beton duvar inşaçalışmalarına başlandı.Zorlu arazi ve sert iklimşartlarına rağmen sürdürülençalışmalarda, sınır hattıöncelikle mayınlardantemizlendi. Ardından modülerbeton duvarlar inşa edilirken,bir metre yüksekliğindejiletli tel çekildi, 4 metrederinliğinde ve 4 metregenişliğinde de hendeklerkazıldı. Fiziki güvenliktedbirlerinin yanı sıraTürk savunma sanayisitarafından geliştirilenyerli ve milli sistemlerlesınır hattındaki önlemlerüst seviyeye çıkarıldı.

HAREKETE DUYARLI

Bölgede harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüş sistemleri, optik kuleler ve insansız kara araçlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetleri kesintisiz sürdürülüyor. Mayın ve bomba arama köpek timleri de sınır güvenliğinde aktif görev alıyor. Hudut hattında, İHA, dron ve paramotor gibi hava tehditlerine karşı hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı personel taşıyıcılar konuşlandırılırken, dronsavar sistemleri de muhtemel saldırılara karşı aktif olarak kullanılıyor.

KESKİN NİŞANCILARHER AN TETİKTE

Türkiye'nin3 ülkeye sınırı bulunan tek ili olan Iğdır'ın Ağrı Dağı eteklerinde yer alan 7'nci Hudut Bölüğü Merkezi'nde 'Hudut Kartalları' görev yapıyor. Bölgede aydınlatma sistemleri, termal kameralar, fotokapanlar, sismik sensörler, dron ve dronsavar sistemleri ile elektro-optik kuleler bulunuyor. Bölgede, arazi arama-tarama faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca kritik durumlara anında müdahale edebilecek keskin nişancı timleri de görev yapıyor.

Mayınve bomba aramaköpek timleri desınırda aktifgörevyapıyor. Hudut Kartalları, her türlü kış şartlarında görevlerini büyük bir gururla yerine getiriyor.