AK Parti'den kapı kapı gönül köprüsü! Ramazan mesaisi başlıyor

Sahada milletvekiller, belediye başkanları, teşkilat mensupları, bakanlar ve MYK üyeleri sahada yerini alacaklar

Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının yanı sıra, bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de ramazan ayında sahayı boş bırakmayacak. Ramazan ayı boyunca bakanlar ve MYK üyeleri çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek; iftar ve sahur programlarına katılacak. Ev ziyaretleri, esnaf ve sanayi ziyaretleri, öğrenci evleri ve yurt sohbetleri, üye toplantıları ile STK ve dernek ziyaretleri de program kapsamında gerçekleştirilecek.