10 ülkenin savunma sanayi ihracatçısı: Türkiye!

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ağırlık verdi. Bu alanda önemli projeler hayata geçirildi. Ankara savunma sanayinde ilk 10 ihracatçı ülke arasına girdi. Bu durum, uluslararası medyanın dikkatini çekti. Türkiye'nin son yıllarda önemli atılımlar yaptığı haberleri yapılmaya başlandı. Son haber, France 24'ten geldi. Uluslararası yayın kuruluşu, Türk savunma sanayisinin çok önemli bir güce ulaştığını yazdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli savunma sanayi projesinin çok başarılı olduğunu hatırlattı.

100 ÜLKEYE İHRAÇ

Özellikle son yıllarda atılan adımların, değişen dünyada Türkiye'yi öne çıkardığına dikkat çeken gazete şu ifadeleri kullandı: Türkiye artık 100 ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç ediyor. Bu gelişme, Türkiye'nin bölgesel güç kavramını da değiştirdi. Artık birçok bölgede etkinliği olan bir Türkiye var. Savaş gemileri, SİHA'lar, İHA'lar, füzeler, savaş uçakları Türkiye'nin etkinliğini gösteriyor. İspanya ve İtalya'nın savunma sanayi Türkiye ile ortaklık yapmak için adımlar attı. NATO da Türkiye'nin birlikteki en önemli güçlerden biri olduğunu kabul etti.

Başkan Erdoğan, savunma sanayinde yerlilik oranını, yüzde yüzlere çıkarmayı hedef gösterdi.