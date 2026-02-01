İstanbul'dan Tahran'a giden bir uçak geri döndü! Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı
ABD-İran gerginliği doruk noktasına ulaşırken, bugün gerçekleşmesi beklenen saldırı tehditleri sivil havacılık sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. İstanbul'dan Tahran'a doğru hareket eden bir uçağın, güvenlik endişeleri nedeniyle havalimanına geri döndüğü bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan ve Kırşehir semalarında acil anons ile geri dönüş yapan bir uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.