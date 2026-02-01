İstanbul'dan Tahran'a giden bir uçak geri döndü! Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı

ABD-İran gerginliği doruk noktasına ulaşırken, bugün gerçekleşmesi beklenen saldırı tehditleri havacılık sivil sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. İstanbul'dan Tahran'a doğru hareket eden bir uçağın, güvenlik endişeleri nedeniyle havalimanına geri döndüğü bildirildi.

İstanbul'dan Tahran'a gitmek için havalanan uçak Kırşehir semalarında acil anons ile geri dönüş gerçekleştirdi (Fotoğfraf: A Haber ve Takvim Foto Arşiv)

İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan ve Kırşehir semalarında acil anons ile geri dönüş yapan bir uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.