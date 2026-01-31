CHP'li İBB’den Kuran kursu projesine engel!

HABERİ

İstanbul'un Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, bir hayırsever tarafından cami kompleksinin bitişiğinde yapılması planlanan kız Kuran kursu projesi reddedildi. Proje, İBB Meclisi'nde CHP'nin oylarıyla kabul edilmedi. SABAH'tan Barış Savaş'ın haberine göre, projenin reddedilmesine gerekçe olarak, bölgedeki "yeşil alan ihtiyacı"gösterildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü ve Pendik Belediyesi Meclis üyesi Avukat Murat Türkyılmaz, alınan kararın toplumsal bir yara olduğunu ve iyi niyetli bir karar olmadığının altını çizdi (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır) KAMU VİCDANI VURGUSU İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü ve Pendik Belediyesi Meclis üyesi Avukat Murat Türkyılmaz, alınan kararın yalnızca teknik bir ret olmadığını, toplumsal vicdanı yaralayan bir tutum olduğunu söyledi. Alanının resmi statüsünün "dini tesis alanı"olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, "Kuran kursları sadece Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yapılabilir. Ortada bir vakıf ya da dernek tahsisi yok. Buna rağmen dosya reddediliyorsa, burada iyi niyetten söz edemeyiz"ifadelerini kullandı.