Dışişlerinden BM Barış Gücüne Kıbrıs tepkisi: Adada en gerçekçi çözüm iki devlet

Dışişleri Bakanılığı BM Barış Gücü'nün KKTC tarafına sorulmadan bölgedeki süresini uzatmasına tepki gösterdi. Dışişlerinden yapılan açıklamada BM Güvenlik Konseyi'ni, Ada'daki iki tarafa eşit muamele sergilemeye ve çözüm için artık samimiyetle çaba sarf etmeye çağırılırken Ada'da tek çözümün iki devletin de tanınmasından geçtiği vurgulandı.

DIŞİŞKLERİNDEN BM BARIŞ GÜCÜ'NE TEPKİ

Dışişlerinden yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) BM Barış Gücü'nün süresinin rıza alınmadan uzatılmasına yönelik tepkisine destek verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün görev süresi, 30 Ocak 2026 tarihli ve 2815 (2026) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla bir yıl daha uzatılmıştır. Karara ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı kuvvetle destekliyoruz.

BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken Ada'daki egemen eşit iki halktan biri olan Kıbrıs Türk tarafının rızasının bu defa da alınmaması, BM'nin yerleşik uygulama ve ilkelerine aykırıdır. Barış Gücü'nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerini KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı sayesinde sürdürebilmekte olduğunun altını çiziyoruz. Söz konusu faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin en kısa sürede tesis edilmesinin elzem olduğunu vurguluyoruz. Bunun süratle gerçekleşmemesi halinde KKTC makamlarınca atılacak adımlar, Anavatan ve Garantör Türkiye'nin tam desteğine sahip olacaktır."