Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Ümit Karan itirafçı oldu! Her şeyi anlatacak

Eğlencemekanlarından, İBB'deki vurgun timinin özel jet partilerine kadar uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ünün itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı. Bu isimlerden bir tanesinin de geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, DJ Merve Sanay ve fenomen Deniz Berk Cengiz'in de yer aldığı 23 şüpheliye operasyon düzenlendi.

'FUHUŞA TEŞVİK' SUÇU

"Uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilerin ifadeleri alındı. Ümit Karan'la birlikte Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal, Nuray İstek'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karan'ın kan ve idrarında yapılan incelemelerde uyuşturucu kullandığı da tespit edildi. 14 Ocak günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alınan ve tutuklanan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyerek itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.