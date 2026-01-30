Sağanak sonrası sel: Birçok ilde sokaklar sular altında kaldı
Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış birçok kentte sele yol açtı. Adana’da istinat duvarı yıkılırken mezarlıklar sular altında kaldı, Mersin’de sel ve su taşkınları yaşandı. İzmir’de 300'den fazla konutu su basarken, Çanakkale’de Kepez Çayı taştı, Muğla’da ise sokaklar göle döndü.
ADANA'DA MEZARLIK SULAR ALTINDA KALDI
Adana'da sağanak nedeniyle Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak ve duvarın kaldırılacağı bildirildi.
SU DOLU SOKAKTA LEĞENLE YÜZDÜ
Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir ara sokak da yağmur suyuyla doldu. Mahalleli evlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Mahalle sakinlerinden birisi, çocuğunu leğenin içine oturtup, suda yüzdürdü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Yakup kayığına bindi gidiyor. Yakup, nereye gidiyorsun oğlum? Amcan gile gidiyorsan, selam söyle"dedi.
MEZARLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Diğer yandan Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı yağışın ardından sular altında kaldı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; bazı mezarların tamamen suya gömüldüğü görüldü.
Saimbeyli-Tufanbeyli kara yoluna da heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.
ÇANAKKALE'DE KEPEZ ÇAYI TAŞTI
Çanakkale'de dün (29 Ocak) akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi.
Sağanak yağış merkeze bağlı Kepez beldesindeki çayın taşmasına sebep oldu.
Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Sel suları nedeniyle mahsur kalan hafif ticari araç iş makinası yardımı ile kurtarıldı.
EDİRNE'DE METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ
Edirne'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Debisi 8 metreküp/saniyeden 50 metreküp saniyeye çıkan Tunca Nehri'nin kent merkezindeki kısmında su kritik seviyelere ulaştı. Merkeze bağlı Avarız köyü, nehirdeki taşkın nedeniyle suyla doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından kentte, dün sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Edirne Valiliği motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde, Edirne'de metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
MERSİN'DE SU BASKINLARI
Mersin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi. Dere yatağının taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kalırken, yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.
Su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Park halindeki bazı araçlar da taşkın nedeniyle zarar gördü. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekiplerin, taşkından etkilenen bölgelerde olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Yetkililer, yağışların zaman zaman etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
MUĞLA'DA DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Muğla genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına, Akyaka ve Gökçe Sahili'nde dağlardan gelen çamurlu suların denize karışmasıyla birlikte mavi renge sahip deniz suyu kahverengiye döndü. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar ise mendirek ve Akyaka Sahili'nde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı.
Bölgede yağış ve fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İZMİR'İ SEL VURDU
İzmir'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Manda Çayı Deresi'nin taştığı Bornova'nın Yeşilova Mahallesi'nde birçok evi ve iş yerini su bastı, sokaktaki araçlar suda sürüklendi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dolan suyu tahliye etti. Sabah saatlerinde suların çekilmesiyle geriye çamurlu sokaklar kaldı. Sokaklar, dronla görüntülendi. Bornova Belediyesi ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi.
"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YER YAKIYOR"
Evini su basan vatandaşlardan Tuğrul Aygıt, "Burayı muhtara, belediye başkanına daha önce de söyledik. Tüm eşyalarım gitti. Evin içinde hiçbir şey kalmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Elimiz kolumuz bağlı. Evin içine diz boyundan fazla su doldu. 20 senedir bu mahalledeyim; aynı sorun var. Hiçbir şekilde düzelmiyor. Hadi dün doğal afet oldu ama burada bu sorun sürekli var. Biz sesimizi duyuramıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor"dedi.
"HER SENE BUNU YAŞIYORUZ"
Necla Ödemiş ise "Her sene bunu yaşıyoruz. Bu 5'inci kez evime su basıyor. Yağmur çok yağarsa sonumuz hep aynı. Yıllardır 'Buraya rögar yaptırın' dedik ama kimse bir şey yapmadı. İçerden dışarıya dış kapıyı açmadan dolan suyu tahliye etmek için uğraştım" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Recep Özcan da "En ufak yağmurda burası hemen su doluyor. Gece burada kıyamet koptu. Bazı evleri su bastı. Arabamı son anda çekerek kurtardım. Ancak birçok araba suda kaldığı için çalışmıyor" ifadelerini kullandı.İzmir'de sağanak: Yollar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı
KEMALPAŞA'DA FIRTINA HORTUM VE SAĞANAK
Kemalpaşa ilçesinde de fırtına, hortum ve sağanak, bazı ev ve işletmelerin çatı bölümlerinde hasara neden oldu. Birçok noktada iş yerlerine ait dış cephe tabelaları devrildi. Sağanak nedeniyle dere yatakları taştı, bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.
PANİK ANLARI KAMERADA
Ayrıca Kemalpaşa Ulucak'ta etkili olan sağanak sonrası hızla yükselen sel suları, yeni satın alınan bir otomobili sular içinde bıraktı. Sahibi, otomobilin sele kapılmasını önlemek için aracın kapısından tutup, bırakmadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçede bir otomobilin selde sürüklenmesi ve selin neden olduğu çukura düştüğü sırada çevredekilerin yardım çığlığı attığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Hasar tespit çalışmalarında; Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 9 fabrikanın fırtınadan etkilendiği, ilçe genelinde 5 konut ve 5 aracın su baskınında zarar gördüğü belirlendi.