İstanbullu yine trafikte kaldı! Harita kırmızıya büründü yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle arttı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı.

TRAFİK YÜZDE 90'A DAYANDI

Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy'de araçlar adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 89 olarak ölçüldü.