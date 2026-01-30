İstanbullu yine trafikte kaldı! Harita kırmızıya büründü yoğunluk yüzde 90'a dayandı
Megakent İstanbul’da mesai bitimiyle birlikte yine bildik manzaralar yaşandı. İBB yönetiminin çözüm üretmekte yetersiz kaldığı trafik sorunu, vatandaşı canından bezdirdi. Ana arterler kilitlenirken, trafik yoğunluğu yüzde 90'lara dayandı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle arttı.
TRAFİK YÜZDE 90'A DAYANDI
Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy'de araçlar adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 89 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.