PODCAST CANLI YAYIN

İstanbullu yine trafikte kaldı! Harita kırmızıya büründü yoğunluk yüzde 90'a dayandı

Megakent İstanbul’da mesai bitimiyle birlikte yine bildik manzaralar yaşandı. İBB yönetiminin çözüm üretmekte yetersiz kaldığı trafik sorunu, vatandaşı canından bezdirdi. Ana arterler kilitlenirken, trafik yoğunluğu yüzde 90'lara dayandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbullu yine trafikte kaldı! Harita kırmızıya büründü yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle arttı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

TRAFİK YÜZDE 90'A DAYANDI

Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy'de araçlar adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 89 olarak ölçüldü.

İstanbullu yine trafikte kaldı! Harita kırmızıya büründü yoğunluk yüzde 90'a dayandı-3

D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler