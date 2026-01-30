Hablemitoğlu davasında tutuklu sanık kalmadı: Nuri Gökhan Bozkır tahliye edildi

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'da evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir dosyadan hükümlü Enver Altaylı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmaya katılmadı.

Hablemitoğlu davasında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır (Fotoğraf: Takvim)

"TUTUKLU TEK SANIK BENİM"

Savunmasında hakkında yöneltilen suçlamaları reddeden tutuklu sanık Bozkır, "Tutuklu tek sanık ve tek mağdur benim. Keşif ve takip ile suçlanıyorum olayda. Tanıklar, bilirkişi raporları, HTS kayıtları alakam olmadığını ispatlıyor. Ancak bir hukuk garabeti yaşıyoruz, ben tutuklu bulunuyorum ve bunu anlamıyorum. Olay günü kışlayı hiç terk etmediğimi tanıklar da söyledi, HTS kayıtları da bunu destekledi. Hablemitoğlu ile tek bir zamansal ve mekansal birlikteliğim yok, ben nasıl keşif yapmış olabilirim? Hakkımda tutuklama kararının devamını vereceksiniz biliyorum ama çırpınışlarım sürüyor, bekliyorum. Benim için tutuklanma tedbiri artık işkence haline döndü. İnsaf edin, 5 yıldır tutukluyum. Gerçek faillerin bulunmasını ben de istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Hablemitoğlu davasında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır

NURİ GÖKHAN BOZKIR TAHLİYE EDİLDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada tek tutuklu sanık olan Nuri Gökhan Bozkır'ın tahliyesine hükmetti. Ancak Bozkır'ın başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinden çıkamayacağı belirtildi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.