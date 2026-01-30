DMCFX.com internet sitesi üzerinden haksız kazanç: 6 ilde 26 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! DMCFX.com üzerinden izinsiz kaldıraçlı işlemler yapılarak yetkisiz aracılık faaliyeti yürütüldüğü ve 2020-2022 yılları arasında organize şekilde haksız kazanç sağlandığının tespit edilmesi üzerine 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Altı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Bazı şirketlerin banka hesapları aracılığıyla kaldıraçlı alım satım yaparak "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti"gerçekleştirildiği iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
YETKİSİZ VE İZİNSİZ FAALİYET
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusuna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında, "DMCFX.com" uzantılı site üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesaplarıyla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yapıldığı, Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edildi.
Soruşturmada, 2020-2022 arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişinin Türk lirası ve yabancı para transferi yaptığı, bu yolla organize şekilde menfaat sağlandığı belirlendi.
Suça iştirak ettiği tespit edilen 34 şüpheli hakkında"suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve"izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçlarından gözaltı kararı verildi.
6 İLDE 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.