CHP'li Yavaş “Ankara susuz değil” dedi! Salon el kaldırınca panikledi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün düzenlenen bir programda Ankaralı gençlerle bir araya geldi. Evlerde su kesintilerinin olmadığını ve Ankara'nın büyük çoğunluğunun su sıkıntısı çekmediğini savunan Yavaş, salondaki gençlere seslenerek, "Yüzde 98 su vermemize rağmen. Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. 48 daireli bir apartmanda yaşıyorum. Benim binamda depom var. Ve ben Ankara'nın büyük bir çoğunluğunun su sıkıntısının çekmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Su kesintilerinin abartıldığını söyleyen ve "Susuz kalan Ankara'nın yüzde ikisini geçmez. Evinde suyu kesilenler el kaldırsın" dedi. Salondaki gençlerin yarısının el kaldırması üzerine panikleyen Yavaş, "Evet yarı yarıya. 2-3 saat planlı su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki" diyerek bahane üretmeye çalıştı.

