CHP'li Ümit Akpınar güneşe alerjisi olan işçiyi açık havada görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı'nın mobbing ve uygun olmayan görevlendirmeler yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma izni verdiği Konya 'nın Ereğli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ümit Akpınar'ın, 45 yaşındaki Cemile Akkoyuncu'yu 'açık havada çalışamaz' raporu olmasına rağmen temizlik işlerinde görevlendirdiği ve raporluyken işten attığı ortaya çıktı.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre 2019'da belediyede bilgi işlem bölümünde işe başlayan Akkoyuncu'nun hayatı 2024 yerel seçimlerinde Ümit Akpınar'ın belediye başkanı olmasıyla kâbusa döndü. Güneş alerjisi bulunan ve ümmin yetmezlik nedeniyle tedavi gören, bacaklarında güç kaybı bulunan Cemile Akkoyuncu önce kültür merkezinde danışmaya verildi. Ancak 1 yıl önce 'açık havada çalışamaz' raporu olmasına rağmen temizlik işlerinde görevlendirildi. Akkoyuncu karara raporlarla defalarca itiraz etmesine rağmen sonuç değişmedi. Akkoyuncu geçtiğimiz yıl mart ayında raporluyken işten atıldı.

Konya Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar

Akkoyuncu, "Heyet raporum var, dışarıda çalıştırılamaz diye. Ancak buna rağmen dışarıda temizlik görevlisi olarak görevlendirdiler. Yazı işlerine defalarca raporlarla durumumu anlattım. Ama dinlemediler. Ereğli böyle bir zulüm görmedi. Birçok arkadaşım mobbinge ve baskılara maruz kaldı. Bu nedenle ilçeyi terk edip giden bile var" dedi.