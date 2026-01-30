Başkan Erdoğan’dan Türk dünyası vurgusu: Yürek yüreğe verdik! Asra mührü vuracağız

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, "Özbekistan'ın uluslararası planda yükselen yıldızını destekliyoruz. Özbekistan'la son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan'ın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirterek, "Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz. Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir" dedi. Erdoğan, Özbekistan'ın 6 Şubat depreminde Türkiye'ye her türlü desteği verdiğini belirterek, "Özbekistan, 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbekistan bununla da yetinmedi. Hatay Arsuz'da 308 konutun yapımını üstlendi" sözlerini kaydetti.

GÜÇ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Mirziyoyevise yaptığı açıklamada "Modern Türkiye sadece Müslüman dünyasında değil, küresel ölçekte de giderek daha fazla etki kazanıyor, değerli başarılar elde ediyor. Türkiye Yüzyılı Stratejik Programı düzenli bir şekilde uygulanıyor. Resmî Ankara'nın sesi uluslararası arenada daha gür bir şekilde yankılanıyor. Türkiye, kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri hâline geliyor" dedi.

ANKARA PALAS'I ZİYARET ETTİLER

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ı ziyaret etti. Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezdi.