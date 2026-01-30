Başkan Erdoğan'dan SABAH gazetesi için özel makale: "2026 reformların yılı olacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İHRACATÇIYA DESTEK SÜRECEK Mal ve hizmet ihracatçılarımıza ayırdığımız kaynağı 2026'da artırarak, desteğimizi sürdürmekte kararlıyız. 2025'te 273.4 milyar dolar yıllık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Son iki yılda, küresel enflasyonun ve tedarik zincirindeki kırılmaların etkilerini silmek adına, ekonomi yönetimimizle birlikte kararlı ve disiplinli bir program uyguladık. ENFLASYONUN BELİ KIRILACAK 2026, enflasyonun belini tam manasıyla kıracağımız ve tek hane hedefimize kararlılıkla yürüyeceğimiz bir yıl olacak. Ayrıca; çalışanımızın, emeklimizin ve memurumuzun alım gücünü, sadece enflasyon oranında değil, büyümeden aldığımız payla artıracağız. Gelir dağılımındaki adaleti sağlamak, 2026'daki en önemli hedeflerimizden biri. Faiz ve kur dengesinin oturmasıyla birlikte, Türkiye'yi yeniden uluslararası doğrudan yatırımların cazibe merkezi haline getireceğiz. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı sanayi hamlemizle, gençlerimize nitelikli istihdam kapılarını sonuna kadar açacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



POLEMİK ÜRETMEDEN İCRAAT ÜRETECEĞİZ



6 Şubat depremlerinin acısı hâlâ yüreğimizde. Yaraların sarılması için azami gayret gösterdik. Asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışması ve seferberliğiyle gelmeyi başardık. En son 27 Aralık'ta 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci deprem konutunun anahtarlarını teslim ettik. Milletimize verdiğimiz sözleri tutarak, 11 ilimizde toplam 455 bin 357 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Sözümüzü tuttuk; şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. 2026'da milletimize huzurlu güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimizde "yapacağız" demek,"yaptık" demenin teminatıdır. 2026'da yapacaklarımızın en büyük referansı, iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerdir. 2026 yılı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacak ve Türkiye'nin büyük yürüyüşünün en görkemli adımlarına sahne olacak. Yolumuz açık olsun.

SAVUNMASANAYİİNDESERİ ÜRETİMDÖNEMİ



Savunma sanayiinde"tam bağımsız Türkiye" hedefimize doğru yürüyoruz. Yıllarca bize parasıyla dahi verilmeyen teknolojileri, bugün yerli ve milli imkânlarla en kaliteli şekilde üretip, dost ve kardeş ülkelere ihraç eden bir Türkiye var. Attığımız adımlarla savunma sanayii alanında yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını, yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkarttık. 2026 yılında savunma sanayiimizde prototip dönemi nihayete erecek, seri üretim ve envanter dönemi başlayacak. Hava savunma sistemlerimiz, milli uçağımız, tankımız, İHA/SİHA sistemlerimiz, radar ve elektronik harp sistemlerimiz başta olmak üzere birçok savunma sanayii projemiz, başarıyla ilerliyor. Bu sistemlerin ordumuzun envanterine girişlerini gururla ilan edeceğiz. Sınırlarımızın güvenliğini sınır ötesinden başlatacak teknolojilerimiz, bu yıl sahada daha da görünür hale gelecek. Dünyada gıptayla takip edilen İHA-SİHA teknolojilerimiz göz doldurmaya devam edecek. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma'nın yerli üretim radar ve füzelerle hedef uçağı başarıyla vurmasına benzer gururları hep birlikte yaşayacağız. 2025'te 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatını gerçekleştirdiğimiz "Çelik Kubbe"miz de güçleniyor. Havada, karada, denizde, uzayda, siber vatanda, her yerde daha kuvvetli şekilde var olmaya devam edeceğiz.