Başkan Erdoğan'a sunulan sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu: 15 yaş sınırı geliyor

İçerik sağlayıcılardan, oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi istenecek. Oyun dağıtıcının usulüne uygun olarak derecelendirilmemesi hâlinde platform oyun sunamayacak. Türkiye'den günlük erişimi yüz binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılara, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilcisi belirleme ve BTK'ya bildirme gibi ilave zorunluluklar getirilecek.

Önce Ahmet Minguzzi'ye kıydılar, daha bunun acısını yaşarken 17 yaşındaki Atlas Çağlayan yine benzer şekilde öldürüldü. Ölenler de çocuk, katilleri de çocuk. Atlas'ın ölümünün ardından suça sürüklenen çocuklar tekrar gündeme geldi. Türkiye'yi derinden etkileyen cinayetlerin ardından çocukların suça sürüklenmesinde sosyal medyanın da etkili olduğuna inanıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da geçtiğimiz hafta TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, 'dijital zorbalık, suça teşvik, riskli içerik, çevrimiçi istismar ve suç gruplarının çocuklara erişimi, bugün suça sürüklenme zincirinin önemli bir parçasıdır.' diyerek sosyal medyanın bu noktadaki etkisini dile getirmişti.

MKYK Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Bu hafta, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun gündeminden biri çocuklara yönelik yapılması öngörülen sosyal medya düzenlemesiydi. MKYK'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ise bu konuya dair kapsamlı bir sunum yapıldı. Bakan Göktaş, sosyal medyanın olumsuzluklarından çocuklarımızı koruyabilmek için kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu şu sözlerle belirtti: "Çocukların üstün yararı ilkesini esas alan, platformlara yönelik güçlü, proaktif, önleyici ve bütüncül bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var!"