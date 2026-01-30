Başkan Erdoğan'a sunulan sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu: 15 yaş sınırı geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi masaya yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kapsamlı sunumuyla şekillenen çalışmanın, kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme, çocukları dijital risklerden korumayı hedefleyen önemli adımlar içeriyor. Buna göre teklifle sosyal medya kullanımına 15 yaş sınırı getirilmesi bekleniyor.
- Sosyal medya kullanımına 15 yaş sınırı getirilmesi gündemde.
- Sosyal ağ sağlayıcılarının, ebeveynlere kontrol araçları sunması istenecek.
- Şikâyet başvurularına 48 saat içinde cevaplandırma zorunluluğu getirilecek.
- Sosyal medyada aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler alınması konusunda ilave yükümlülük istenecek.
İçerik sağlayıcılardan, oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi istenecek. Oyun dağıtıcının usulüne uygun olarak derecelendirilmemesi hâlinde platform oyun sunamayacak. Türkiye'den günlük erişimi yüz binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılara, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilcisi belirleme ve BTK'ya bildirme gibi ilave zorunluluklar getirilecek.
Sabah gazetesi yazarı Tuğba Kalçık düzenlemenin detaylarını köşesine taşıdı:
İŞTE AİLE BAKANI'NIN MKYK'DA ÖNERDİĞİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
Önce Ahmet Minguzzi'ye kıydılar, daha bunun acısını yaşarken 17 yaşındaki Atlas Çağlayan yine benzer şekilde öldürüldü. Ölenler de çocuk, katilleri de çocuk. Atlas'ın ölümünün ardından suça sürüklenen çocuklar tekrar gündeme geldi. Türkiye'yi derinden etkileyen cinayetlerin ardından çocukların suça sürüklenmesinde sosyal medyanın da etkili olduğuna inanıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da geçtiğimiz hafta TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, 'dijital zorbalık, suça teşvik, riskli içerik, çevrimiçi istismar ve suç gruplarının çocuklara erişimi, bugün suça sürüklenme zincirinin önemli bir parçasıdır.' diyerek sosyal medyanın bu noktadaki etkisini dile getirmişti.
Bu hafta, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun gündeminden biri çocuklara yönelik yapılması öngörülen sosyal medya düzenlemesiydi. MKYK'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ise bu konuya dair kapsamlı bir sunum yapıldı. Bakan Göktaş, sosyal medyanın olumsuzluklarından çocuklarımızı koruyabilmek için kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu şu sözlerle belirtti: "Çocukların üstün yararı ilkesini esas alan, platformlara yönelik güçlü, proaktif, önleyici ve bütüncül bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var!"
Bakan Göktaş, yetersiz mevzuat düzenlemesi, hızlı gelişen teknolojiler ve dijital platformların yapısı nedeniyle çocukların çevrimiçi ortamda korunmasız kalması, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek çok boyutlu risklerin olmasından dolayı çocukların üstün yararı ilkesini esas alan, platformlara yönelik güçlü, proaktif, önleyici ve bütüncül bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
'Yaş sınırının yanı sıra hem sosyal ağ kullanıcılarına hem de oyun platformlarına yükümlülükler getirilmesi gerekiyor' Bakan Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra sosyal medya platformları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile ebeveyn ve çocuklarla, sosyal medya düzenlemesi için ülkemize özgü bir model geliştirmek amacıyla geçen sene çalışmalar başlattıklarını dile getirdi. Bakan Göktaş, Avusturya, Çin, Fransa, Danimarka, Amerika, Belçika gibi ülkelerde çocuklara yönelik getirilen sosyal medya yasaklarını anlatırken, sosyal medya kullanımında yaş sınırı getirilmesinin yanı sıra hem sosyal ağ kullanıcılarına hem de oyun platformlarına yükümlülükler getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilimsel araştırmalar, Türk Ceza Kanunu'na göre cezai sorumluluk eşiği gibi nedenlerden dolayı 15 yaş sınırı getirilmesine yönelik öneride bulundu. Bakan Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılara ebeveynlere kontrol araçları sunması, şikayet başvuruların 48 saat içinde cevaplanması ve aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler alması konusunda ilave yükümlülük getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Oyun sağlayıcılara yönelik ise, oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi, oyun dağıtıcının usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamaması ve Türkiye'den günlük erişimi yüz binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılara, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirleme ve BTK'ya bildirme gibi ilave yükümlülüklerin getirilmesini önerdi.