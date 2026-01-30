Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye ABD-İran krizinde arabulucu oluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "daha kötü bir saldırı" tehdidiyle yükselen tansiyon sonrası Ankara harekete geçti. ABD ve ingiliz basınına göre bölgesel bir çatışma riskine karşı uyarıda bulunan Türkiye, Washington ve Tahran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu iletti. Ankara ile birlikte Katar ve Suudi Arabistan da krizin derinleşmemesi için devreye girdi. Bölgesel istikrarı ve güvenliği önceleyen üç ülke, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Daha önce Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere pek çok uluslararası krizde kolaylaştırıcı ve arabulucu rolüyle öne çıkan Türkiye, bu tecrübesini ABD-İran geriliminde de kullanmak istiyor. Başkan Erdoğan ile Trump'ın yaptıkları son telefon görüşmesinde, İran konusunun ele alındığı öğrenildi. The Times, "Erdoğan, real politikalarını Trump'a benimsetti. NATO Genel Sekreteri veya diğer Avrupalı liderler seslerini Trump'a duyuramıyor. Söyledikleri Beyaz Saray koridorlarında yok olup gidiyor. Ancak Erdoğan, bu kuralı bozdu. Hatta Suriye'de ABD'nin büyük destek verdiği SDG bile oyun dışı kaldı. Trump, Erdoğan'ın politikalarını benimsiyor" diye yazdı.

ANKARA KRİTERİ

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da diplomasi ataklarını sürdürdü. Fidan dün ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede İran gerginliği elealındı. Fidan, bugün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirecek.