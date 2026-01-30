Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi! Erakçi'den Başkan Erdoğan'a özel teşekkür: "Dikteye karşıyız müzakereye hazırız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Bakan Fidan Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri yakından izlediğini söyledi ve müzakere çağrısı yaptı. Erakçi ise Türkiye'nin müzakere çabaları konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken"Dikteye karşıyız müzakere için hazırız"dedi. AHaber CANLI YAYIN

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Bakan Fidan, Fotoğraflar AA'dan alınmıştır "BÖLGESEL SORUNLARA BÖLGESEL ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ" Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz."