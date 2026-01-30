Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi! Erakçi'den Başkan Erdoğan'a özel teşekkür: "Dikteye karşıyız müzakereye hazırız"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan ortak basın toplantısında "İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu ve müzakere çağrısı yaptı. Bakan Fidan ayrıca İran'a terör örgütü PKK uyarısında bulundu. Erakçi ise Türkiye ve Başkan Erdoğan'a müzakere çabaları için teşekkür ederken "Dikteye karşıyız müzakere için hazırız" dedi.
"BÖLGESEL SORUNLARA BÖLGESEL ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ"
Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz."
İRAN'A PKK UYARISI
Terör örgütü PKK'nın İran'da yükselen tansiyonu fırsat bildiğini belirten Bakan Fidan "Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir. PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum."şeklinde konuştu.
MÜZAKERELER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Bakan Fidan"İran ile ABD arasındaki müzakerelerin tekrar başlaması hayati önem taşıyor. Müzakereler aynı zamanda İran yönelik yaptırımların kaldırılmasın ve İran'ın uluslararası ekonomik sistem ile bütünleşmesinin yolunu açacaktır."dedi.