379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edildi!

DEZONFORMASYON FAALİYETİ YÜRÜTÜYORLAR Yapılan incelemelerde söz konusu hesapların, sistematik şekilde terör propagandası yaptığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü ortaya kondu.

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 379 sosyal medya hesabı deşifre edildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, "Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Duran'ın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ALGI OPERASYONLARINA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir."