Volkan Göktepe anneannesi Fatma Demircan'ı öldürdüğünü itiraf etti: Bastonla öldürüp gömdüm

Çalışmalar sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığından gelen bir ihbar üzerine soruşturmanın seyri değişti.

"MEZARLIK ZİYARETİNDE KAYBETTİM" SAVUNMASI

İhbarda kayıp kadının kızı Gülay ve oğlu Volkan Göktepe'nin Arnavutköy Balaban köyünde kayıp Fatma Demircan'a ait kıyafet ve çantaların bulunduğu bildirildi.

Ayrıca alınan beyanda Volkan Göktepe'nin anneannesini 20 Ocak'ta mezarlık ziyaretine götürdüğünü ve orada kaybettiğini söylemesi, annesinin polise verdiği ifadesiyle açıkça çelişti.

Fatma Demircan

VOLKAN GÖKTEPE'DEN SAHTE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Sabah'ın haberine göre polis ekipleri çelişkileri sorgulamak üzere eve gittiğinde, evde Birkan ve Gülay Göktepe'yi buldu. Volkan Göktepe'yi ise karşı binadaki evinde bilekleri kesilmiş halde baygın buldu. Yanındaki intihar notunda, "İyi bir adam olamadım, evliliğim yıkıldı. Yaşlı anneanneme bile bunu yapabildim. Diğer tarafta bunu halledeceğim" ifadeleri dikkat çekti. Ancak yapılan incelemede, intiharın girişiminin"öldürücü nitelikte olmadığı"ve bir aldatmaca olduğu değerlendirildi.