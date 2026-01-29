Siber çetelere 5 ilde operasyon: 200 şüpheli yakalandı 65'i tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığını, 65'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis"suçlarına yönelik 19 il merkezli operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Son 5 gündeki operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığı, 65'inin tutuklandığı, 48'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaşan Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurguladı.

Siber çetelere operasyon

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'Görev yap kazanç sağla ve ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Siber suçlara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, dijital alanda vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermiyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."