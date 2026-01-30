Restoran ve kafelerde yeni dönem: Kuver ve servis ücreti resmen yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tüketicileri koruyan önemli bir adım atıldı.

Özellikle son dönemde restoran, kafe ve pastane adisyonlarına eklenen ve vatandaşların tepkisini çeken ilave ücret kalemlerine sınırlama getirildi.

TÜKETİCİDEN ARTIK TALEP EDİLEMEYECEK

Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen 8. maddenin altıncı fıkrasına göre, işletmeler tüketiciden şu isimler altında ilave ödeme talep edemeyecek:

Servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti, benzeri herhangi bir isim altındaki harici ücretler.