Restoran ve kafelerde yeni dönem: Kuver ve servis ücreti resmen yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde sıkça tartışma konusu olan "kuver", "servis ücreti" ve "masa ücreti" gibi ilave ödemelerle ilgili Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde kritik bir değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeyle birlikte, tüketicilerden bu adlar altında keyfi ücret talep edilmesi yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tüketicileri koruyan önemli bir adım atıldı.

Özellikle son dönemde restoran, kafe ve pastane adisyonlarına eklenen ve vatandaşların tepkisini çeken ilave ücret kalemlerine sınırlama getirildi.

TÜKETİCİDEN ARTIK TALEP EDİLEMEYECEK

Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen 8. maddenin altıncı fıkrasına göre, işletmeler tüketiciden şu isimler altında ilave ödeme talep edemeyecek:

Servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti, benzeri herhangi bir isim altındaki harici ücretler.

