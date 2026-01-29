Narin Güran'ın cesedini sakladığını itiraf etmişti! Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu
Yargıtay’ın, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını bozmasının ardından dosya yeniden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. "Nitelikli kasten öldürmeye yardım" kapsamında yeniden yargılanacak olan Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanığın hakim karşısına çıkacağı duruşma tarihi 6 Nisan olarak belirlendi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin"suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım"kapsamında değerlendirilmesi adına bozmasının ardından tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak.Nevzat'ın hesap günü
Yargıtay'ın Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından dosya, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunarak tensip zaptı hazırladı.
NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLU KALMAYA DEVAM EDECEK
Tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Sanık Bahtiyar'ın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır edilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 6 Nisan'da yapılmasına hükmetti.
"EYLEMİN NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA YARDIM" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ
Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.
'SUÇLUYU KAYIRMA' DAVASI YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
Öte yandan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı bulmasının ardından tutuksuz 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yeniden yargılanmasına başlandı.
Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı duruşmada, 2 sanık ile suça sürüklenen 1 çocuk ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, 7. Ceza Dairesinin "doğrudan suçtan zarar gören" sıfatı bulunmadığı ve kanun tarafından da "doğrudan katılma hakkı" tanınmadığı kararı anımsatılarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatlarının duruşmaya katılmayacakları kararlaştırıldı.
Mahkeme, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının"eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım"kapsamında değerlendirilmesi ve Bahtiyar'ın 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanması kararına atıfta bulunarak, 8. Ağır Ceza Mahkemesinden birleştirme taleplerine ilişkin muvafakat verilip verilmediğinin sorulmasına karar verdi.
DURUŞMA 11 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Duruşma 11 Haziran'a erteledi.