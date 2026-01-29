Kemerburgaz'da cezaevi aracı devrildi: 2'si ağır 10 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 12 mahkum, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu.

2'Sİ AĞIR 10 YARALI

İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ağır yaralılardan birinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.