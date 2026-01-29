Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz ABD'de ilaç kartellerine savaş açtı

ABD Başkanı Trump tarafından Medicare ve Medicaid programlarının başına getirilen Türk Dr. Mehmet Öz, ilaç çetesine savaş açtı. Rus ve Ermeni mafyasının Amerikan sağlık sistemine sızarak 3.5 milyar dolar yani 151 milyar TL'Lik vurgun yaptığını saptadı.

ORGAN TİCARETİ

Devasa bir sağlık vurgununu deşifre eden Doktor Öz, çetelere geçit vermeyeceğini söyledi. Öz "Bu insanlar sadece para çalmıyor, doğrudan yaşam hakkını gasp ediyorlar. 151 milyar TL'lik bu vurgun, binlerce çocuğun ilaca ulaşamaması, binlerce yaşlının yanlış tedavi görmesi demektir. Bu bir insanlık suçudur ve köklerini kazıyana kadar durmayacağım" dedi.

Öte yandan ortaya çıkan "sağlık mafyası" ağının işleyişi, akılalmaz yöntemlere dayanıyor. Kanser ve diyabet gibi kritik hastalıklarda kullanılan pahalı ilaçların yerine, etkisiz veya zararlı bileşenler içeren sahteleri piyasaya sürülüyor. Binlerce gerçek kişi adına habersizce düzenlenen "hayali reçetelerle" devlet fonları ve sigorta şirketleri soyuluyor. Mafyanın, özellikle dar gelirli bölgelerdeki sağlık kliniklerini kontrol altına alarak halkın ücretsiz tedavi hakkını paraya çevirdiği iddia ediliyor. Çetenin bir ayağının da organ ticareti olduğu kaydediliyor.