Suriye üzerinden yapay zeka destekli algı operasyonu! DMM yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan bazı görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada,"Küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler" örnek gösterildi. Bu ve benzeri görsellerin yapay zeka teknolojisiyle üretildiği vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yapay zekâ destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığı tespit edilmiştir. Örneğin; küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zekâ ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zekâ destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur.