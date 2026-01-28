MGK öncesi kritik telefon: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bugün bir araya gelecek Milli Güvenlik Kurulu zirvesi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas’an ile görüştü.
KRİTİK GÖRÜŞME
TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi."denildi.