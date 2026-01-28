MGK öncesi kritik telefon: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bugün bir araya gelecek Milli Güvenlik Kurulu zirvesi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu , Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile görüştü.

Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)





KRİTİK GÖRÜŞME



TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi."denildi.